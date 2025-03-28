Рома Довбика визначила фаворита на заміну Раньєрі

Італійська Рома додала до свого шорт-листа чергового кандидата, який може очолити команду влітку.

Про це повідомляє Roma Press.

"Вовки" зацікавлені у запрошенні Ернесто Вальверде, який наразі працює в Атлетику Більбао. Контракт іспанця спливає по завершенні поточного сезону. Також він перебуває у дружніх відносинах з Клаудіо Раньєрі.

Зазначимо, що сам Раньєрі після періоду в Кальярі збирався завершити кар'єру, але відгукнувся на пропозицію Роми у листопаді 2024 року, яка на той момент перебувала у нижній частині турнірної таблиці Серії А.

Наразі "вовки" посідають 7 місце в чемпіонаті з 49 очками в активі.

Раніше повідомлялось, що для зіркового партнера Довбика по атаці сезон завершено через травму.