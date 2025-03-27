Та реальність є такою: італійський журналіст – про можливій обмін Довбика в Інтер

Журналіст Il Romanista і Radio Romanista Сімоне Вальдаркі оцінив можливість обміну українського форварда Роми Артема Довбика на півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, зазначивши, що це було б прийнятним рішення для міланського клубу.

Свою думку він висловив у коментарі Сalciomercato.

"Фраттезі, який виріс у Римі, міг би бути щасливим, якби повернувся одного разу у якості головного героя. Та реальність є такою, що в січні та в попередні трансферні вікна Інтер занадто високо у фінансовому плані оцінив його для Роми.

Включення іншого гравця в угоду для зниження вартості могло бути прийнятним, але якщо Довбик піде, то Рома не змогла б повернути 40 мільйонів, витрачених на нього влітку. Ми всі знаємо, як працює квота амортизації. Отримання приросту капіталу за рахунок продажу Довбика здається мені дуже складним", – сказав Вальдаркі.

Раніше італійські ЗМВ повідомляли, що "вовки" можуть обміняти українця на центрального півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, який є вихованцем Лаціо, але свою професійну кар'єру розпочинав саме в Ромі.