Відомо, коли Ракицький може дебютувати за Чорноморець

Новачок Чорноморця Ярослав Ракицький може дебютувати за одеський клуб вже у матчі проти Карпат, що відбудеться в межах 21-го туру Української Прем'єр-ліги.

"Моряки" 28 березня внесли досвідченого захисника до заявки на сезон.

Поєдинок Чорноморця з Карпатами відбудеться 30 березня, початок о 15:30.

Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.

Як відомо, 35-річний захисник залишався без клубу з літа після відходу з донецького Шахтаря. Була інформація, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Нагадаємо, що Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.