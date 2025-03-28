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Відомо, коли Ракицький може дебютувати за Чорноморець

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 19:09
Відомо, коли Ракицький може дебютувати за Чорноморець
Ярослав Ракицький
ФК Чорноморець

Новачок Чорноморця Ярослав Ракицький може дебютувати за одеський клуб вже у матчі проти Карпат, що відбудеться в межах 21-го туру Української Прем'єр-ліги.

"Моряки" 28 березня внесли досвідченого захисника до заявки на сезон.

Поєдинок Чорноморця з Карпатами відбудеться 30 березня, початок о 15:30.

Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.

Як відомо, 35-річний захисник залишався без клубу з літа після відходу з донецького Шахтаря. Була інформація, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Нагадаємо, що Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ярослав Ракицький

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