Ракицький має екзотичні варіанти продовження кар'єри

Колишній гравець донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький має три варіанти продовження професійної кар’єри.

Про це повідомив Олександр Денисов у програмі "Гра Футболів".

35-річний гравець у липні став вільним агентом, його угода з Шахтарем завершилась 30 червня. За інформацію джерела, оборонець може продовжити кар'єру у чемпіонатах Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів чи Китаю.

Нагадаємо, Ракицький є вихованцем "гірників". За першу команду дебютував у 2009 році. На початку 2019 року перейшов в російський Зеніт, який покинув після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перед поверненням в Україну також грав за турецький Адана Демірспор.

Загалом на рахунку досвідченого захисника 18 забитих м’ячів та 35 гольових передач у 358 іграх за донецький клуб.

У складі Шахтаря Ракицький 10 разів ставав чемпіоном України, вигравав 7 Кубків та 6 Суперкубків.