Зірка Барселони розкрив найкраще рішення у його футбольній кар'єрі

Провідний гравець Барселони Рафінья розповів, що перехід в іспанський гранд став найкращим рішенням у його кар'єрі.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Свого часу заради цього трансферу бразилець відхилив пропозиції двох лондонських команд – Челсі та Арсенала.

"У мене були пропозиції від "синьої" команди та також від "червоної" команди з Лондона. Але найкращим рішенням у моїй кар'єрі став перехід у Барселону", – сказав 29-річний футболіст.

Нагадаємо, що лівий вінгер виступає за "блаугранас" із літа 2022-го, коли перебрався із англійського клубу Лідс. Відтоді провів у футболці каталонської команди 177 ігор (75 забитих голів та 59 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Рафінья відзначився 21 м'ячем та 8 гольовими передачами у 33-х матчах. Чинний контракт атакувального бразильця з Барселоною розрахований до кінця червня 2028-го.

Додамо, що Рафінья увійшов у заявку збірної Бразилії на чемпіонат світу з футболу 2026.

