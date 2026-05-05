Лідер Барселони визначився із клубом, у якому хоче продовжити кар'єру
Лівий вінгер Барселони Рафінья ухвалив рішення щодо майбутнього своєї кар'єри.
Про це інформує Marca.
Футболіст збірної Бразилії планує продовжити виступи за каталонський клуб. Зірковий футболіст задоволений періодом у "блаугранас", де відчуває повну підтримку.
В іспанському гранді добре знають про вибір Рафіньї, але водночас не проти розглянути привабливі пропозиції від інших клубів, якщо такі отримають.
Зазначається, що атакувальним гравцем цікавляться команди з Саудівської Аравії.
Чинний контракт Рафіньї з Барселоною розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermakt оцінює його вартість у 80 мільйонів євро.
Нагадаємо, що бразилець виступає за каталонців із літа 2022-го, коли перейшов із англійського Лідса. У футболці іспанського колективу провів вже 175 ігор (73 голи та 59 асистів) та завоював 6 титулів.
У поточному сезоні-2025/26 Рафінья відзначився 19 м'ячами та 8 гольовими передачами у 31 поєдинку. Вінгер разом із командою продовжує боротися за чемпіонство Ла Ліги.
