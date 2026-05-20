Барселона відмовилася від боротьби за Бастоні

Олег Дідух — 20 травня 2026, 16:34
Барселона відмовилася від подальших спроб підписати центрального захисника міланського Інтера та збірної Італії Алессандро Бастоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона не має змоги задовольнити фінансові апетити Інтера, який вимагає за свого гравця щонайменше 70 мільйонів євро та не готовий іти на поступки. Також каталонці розчаровані поведінкою самого гравця, який відмовився чинити тиск на керівництво Інтера.

Ще одним фактором, який змусив Барселону відмовитися від ідеї трансферу Бастоні, стало те, що головний тренер каталонців, Ганс Дітер Флік, не був впевнений у тому, що захисник впишеться у його тактичні побудови.

Раніше повідомлялося про те, що альтернативою Бастоні для Барселони є Крістіан Ромеро з Тоттенгема.

