Решфорд згоден піти на зниження зарплати, щоб залишитися в Барселоні – ЗМІ

Англійський вінгер Манчестер Юнайтед, який грає на правах оренди в Барселоні, Маркус Решфорд готовий піти на зниження зарплати заради того, щоб залишитися у каталонському клубі.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що 28-річний нападник сам про це повідомив клубу. Керівництво "синьо-гранатових" шукає рішення, щоб Решфорда можна було залишити в команді.

У контракті Маркуса прописано опцію викупу за 30 мільйонів євро, а оскільки "манкуніанці" не бажають продовжувати орендну угоду, Барселона, яка задоволена прогресом форварда, вважає вірогідною його купівлю.

Зауважимо, що Маркус Решфорд виступає за Барселону з літа минулого року. У поточному сезоні на його рахунку 14 голів і 14 асистів у 48 матчах у всіх турнірах. З каталонською командою Решфорд став чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубку Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, з яким веде перемовини мадридський Реал, хоче підписати для "вершкових" нападника Барселони Маркуса Решфорда.