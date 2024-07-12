Пушич: Допоки триває трансферне вікно, Шахтар не закінчив

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що трансферне вікно для "гірників" не завершилось.

Про це боснійський фахівець розповів у інтерв'ю пресслужбі "помаранчево-чорних".

"Ми ніколи не припиняємо пошуків. Якщо клуб хоче бути на тому рівні, який ми для себе визначили, а це найвищий рівень, то, допоки триває трансферне вікно, ми не закінчили. Продовжуємо покращуватися на кожному рівні", — сказав Пушич.

Нагадаємо, що Шахтар доволі активно проводить літню трансферну кампанію. Напередодні "гірники" оголосили про трансфер Бартола Франьїча. До цього клуб підписав захисника Алаа Грама із Туніса та воротаря Кіріла Фесюна. Також до команди повернувся бразильський вінгер Педріньйо.