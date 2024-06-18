Шахтар підписав захисника збірної Тунісу
Шахтар завершив трансфер центрального захисника Сфаксьєна Алаа Грама.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Гірники" заплатили за перехід 22-річного гравця 2 млн євро. Також, за умовами угоди, Сфаксьєну надійде 10% від суми наступного продажу Грама.
Цікаво, що на гравця також претендували російські Крилья Совєтов, які пропонували 700 тисяч євро + 50% від наступного продажу.
На клубному рівні 22-річний новачок Шахтаря провів майже 100 матчів — усі у складі Сфаксьєна. Також в активі Грама 3 поєдинки за національну збірну Тунісу.
Раніше ми повідомляли, що Шахтар не зміг домовитись із Сан-Паулу щодо трансферу 17-річного бразильського вінгера.