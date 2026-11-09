Назарина: Шахтар втратив два очки у матчі з Динамо

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина оцінив нічию з київським Динамо (0:0) у 12-му турі УПЛ-2026/27 та вилучення Вінісіуса Тобіаса.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Попри гру в нерівних складах, "гірники" мали шанси, щоб відзначитись голом.

"Не було голів, але я вважаю, що для вболівальників була цікава гра. Червона картка, була боротьба на полі. Я думаю, "класичне" вдалося. Хоча в матчі не було голів, вважаю, ми втратили два очки. Ми в першому таймі могли забивати; навіть коли грали у меншості, могли до логічного завершення якусь атаку довести. Тому ми втратили два очки, і я цим розчарований", – сказав хавбек.

Також Назарина оцінив вилучення Вінісіуса Тобіаса, який отримав пряму червону за удар Владислава Дубінчака.

"Я переглядав і бачив повтор. На жаль, на мою думку, це теж червона. Я вважаю, Тобіас не впорався з емоціями, мабуть. Це класично — в розпалі емоцій, але не можна. Не можна в таких матчах так підводити команду. Але він, вважаю, проаналізує, йому підкажуть. Сподіваюся, в майбутньому такого не буде", – підсумував Назарина.

Зустріч також прокоментували головний тренер донеччан Арда Туран та лідер "гірників" Аліссон Сантана.

Додамо, що Шахтар, який не перемагає вже у двох поєдинках поспіль, набрав 29 балів та лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи Полісся, яке має матч у запасі, лише на один пункт. Натомість Динамо з 23 очками замикає трійку турнірної таблиці УПЛ.

Після міжнародної паузи на "гірників" чекатиме домашня гра проти Лівого Берега (20 листопада о 18:00), а кияни зіграють вдома проти Оболоні (22 листопада о 13:00).