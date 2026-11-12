Шахтар та низка бразильських і європейських клубів зацікавилися 19-річним захисником з Куяби – ЗМІ

Донецький Шахтар та низка бразильських і європейських клубів зацікавилися можливістю підписати 19-річного лівого захисника Куяби Лоренцо.

Про це повідомляє ESPN.

Серед інших колективів фігурують Крузейру, Ред Булл Брагантіно та португальський Фамалікан. Зазначається, що за його грою вже почали спостерігати представники вищезгаданих клубів.

Контракт гравця з Куябою завершується наприкінці грудня 2028 року. Утім, щоб розірвати його достроково, потрібно сплатити відступні.

Якщо він здійснить трансфер у внутрішньому чемпіонаті – то потрібно сплатити 40 млн реалів (близько 6,5 мільйонів євро), у випадку переходу за кордон, то сума стає значно більшою – 50 мільйонів євро.

Додамо, що Лоренцо протягом своєї ігрової кар'єри провів 21 матч у другому дивізіоні Бразилії (Серії В), у яких відзначився 1 голом. Окрім того, напередодні футболіста викликали до збірної Бразилії U-20.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бразильський Фламенгу активно стежить за центрфорвардом "гірників" Кауаном Еліасом.