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Шахтар – Спортинг став найпопулярнішим матчем 4-го туру Ліги чемпіонів в Україні

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 17:10
Шахтар – Спортинг став найпопулярнішим матчем 4-го туру Ліги чемпіонів в Україні
Шахтар

Матч Шахтар – Спортинг став найпопулярнішою трансляцією четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 на медіасервісі MEGOGO.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

Поєдинок за участі донецького клубу зібрав найбільшу аудиторію серед українських користувачів. Шахтар очолює рейтинг найпопулярніших матчів Ліги чемпіонів уже четвертий тур поспіль.

До п'ятірки найпопулярніших трансляцій четвертого туру також увійшли матчі за участю Реала, Баварії, Ліверпуля та Барселони.

Найпопулярніші матчі четвертого туру Ліги чемпіонів в Україні:

  1. Шахтар – Спортинг
  2. АЕК Афіни – Реал Мадрид
  3. Атлетіко Мадрид – Баварія
  4. Фенербахче – Ліверпуль
  5. Барселона – Астон Вілла

Зазначається, що рейтинг сформували за кількістю унікальних користувачів безпосередньо на OTT-платформі MEGOGO, без урахування аудиторії цифрової мережі Т2.

За підсумками чотирьох турів загального етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар розташувався на 21-му місці у турнірній таблиці.

У активі команди Арди Турана 4 очки. Протягом змагань український колектив зіграв унічию з нідерландським ПСВ (1:1), здобув перемогу над грецьким АЕКом (3:1), мінімально поступився міланському Інтеру (0:1) та зазнав поразки у нещодавньому матчі 4-го туру проти лісабонського Спортинга (0:1).

Матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів відбудуться 24–25 листопада.

Ліга чемпіонів Спортинг Шахтар Донецьк

Ліга чемпіонів

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