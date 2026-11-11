Нападник Шахтаря Еліас потрапив під приціл бразильського гранда

Бразильський Фламенгу звернув увагу на нападника донецького Шахтаря Кауана Еліаса.

Про це повідомляє Bolavip Brazil.

Окрім легіонера "гірників", "червоно-чорні" активно стежать за форвардом англійського Ноттінгем Форест Ігорем Жезусом. Обох футболістів керівництво бразильського клубу розглядає як варіанти для посилення конкуренції для нападника Педро Абреу.

Наразі мова йде лише про інтерес. Жодних офіційних пропозицій Фламенгу не робив.

Чинний контракт Еліаса з донеччанами розрахований до кінця 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 20-річного бразильця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кауан перебрався до українського гранда у лютому 2025-го, коли покинув бразильський Флуміненсе. Відтоді провів у футболці Шахтаря 60 ігор (15 голів і 8 асистів). Поточний сезон-2026/27 не є надто результативним для легіонера "гірників". У 14-ти матчах він забив лише 3 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що форвард донецького клубу успішно переніс операцію через перелом п'ятої плеснової кістки. Ушкодження він отримав у поєдинку Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортинга (поразка 0:1). Терміни повернення на поле наразі невідомі. Він вже пропустив Класичне в УПЛ з київським Динамо, яке закінчилося нульовою мировою.