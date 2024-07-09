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Досвід Бундесліги: Шахтар оголосив про трансфер Франьїча

Владислав Уткін — 9 липня, 14:00
Досвід Бундесліги: Шахтар оголосив про трансфер Франьїча

24-річний опорний півзахисник Вольфсбурга Бартол Франьїч став гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Франьїч перейшов на права оренди до кінця сезону-2024/25. За умовами договору донецький клуб матиме право викупу футболіста.

Зазначимо, що Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйона євро. Минулого сезону хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів із Бундесліги.

Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вольфсбург Шахтар Донецьк Бартол Франьїч

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