Досвід Бундесліги: Шахтар оголосив про трансфер Франьїча

24-річний опорний півзахисник Вольфсбурга Бартол Франьїч став гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Франьїч перейшов на права оренди до кінця сезону-2024/25. За умовами договору донецький клуб матиме право викупу футболіста.

Зазначимо, що Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйона євро. Минулого сезону хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів із Бундесліги.

Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.