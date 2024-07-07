Педріньйо повернувся в Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо, який з початку повномасштабного вторгнення Росії виступав у оренді в Атлетико Мінейро, повернувся в український клуб.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Гравець приєднався до команди на зборах у Словенії. За час перебування в Атлетико Мінейро він зіграв 58 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

У лютому бразильський вінгер підписав із Шахтарем новий контракт на 5 років. Згодом, агент футболіста заявив про варіант із продовженням кар'єри в бразильському Сан-Паулу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.