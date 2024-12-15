Не помітив: Пушич пояснив відмову потиснути руку Ашуру

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пояснив скандальний епізод, коли він не потиснув руку наставнику Полісся Імаду Ашуру після завершення матчу (0:1).

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Ашур підійшов до Пушича та хотів потиснути руку, але хорватський фахівець дав зрозуміти, що він не планує цього робити.

"Я справді його не побачив. Він святкував зі своєю командою. Це нормальне явище. Це правильно, мабуть. Вони виграли цю гру і заслужили святкувати, тому я потиснув руку арбітру і просто не помітив свого візаві", – сказав Пушич.

Варто відзначити, що це вже третья поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки.