Пушич показово відмовився потиснути руку Ашуру після поразки Шахтаря від Полісся

Скандальний епізод відбувся одразу після фінального свистка матчу, в якому Полісся переграло Шахтар з рахунком 1:0.

Головний тренер житомирського колективу Імад Ашур підійшов до свого "донецького" колеги Маріно Пушича.

Ашур хотів потиснути руку, але хорватський фахівець дав зрозуміти, що він не планує цього робити, показово тримаючи руки у кишенях та не звертаючи увагу на тренера Полісся.

Варто відзначити, що це вже третья поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки.

А Полісся відірвалося від Карпат та закріпилося на п'ятому місці, заробивши вже 27 балів.