Полісся з голом Михайліченка здолало Шахтар у 17 турі УПЛ

У неділю, 15 грудня, житомирське Полісся вдома обіграло донецький Шахтар у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

У першому таймі мав можливість відкрити рахунок у грі нападник "вовків" Олексій Гуцуляк. Форвард увірвався у штрафний майданчик, обігравши кількох захисників, та завдав удару з близької відстані, який зміг відбити голкіпер "гірників" Дмитро Різник. Через декілька хвилин воротар знову вступив у гру, коли зреагував на курйозний виніс м'яча від Педре Енріке.

На 45-й хвилині Богдан Кушніренко завдав удару з-за меж штрафного влучив у поперечку воріт Шахтаря.

На старті другої половини гри гості активізувалися. Проте у завершальній частині атаки їм бракувало влучності.

Розв'язка матчу сталася на 90-й хвилині. Брістрич розрізним пасом знайшов у штрафній Богдана Михайліченка, який завдав влучного удару у ближній кут воріт Різника (1:0).

Шахтар йде на зимову перерву на третій позиції з 33 очками в активі. Полісся займає 5-те місце з 27 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 15 грудня

Полісся (Житомир) – Шахтар (Донецьк) 1:0.

Гол: 1:0 – 90 Михайліченко

Нагадаємо, раніше Колос на виїзді обіграв Інгулець, а Рух сенсаційно поступився Оболоні.