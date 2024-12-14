Олександрія розписала мирову з ЛНЗ у 17 турі УПЛ
У суботу, 14 грудня, відбувся матч 17 туру чемпіонату України, в якому Олександрія вдома зіграла внічию з ЛНЗ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Рахунок був відкритися наприкінці першого тайму. 32-річний нападник Олександрії Олександр Філіппов першим зорієнтувався у штрафному майданчику після удару Мишньова та пробив голкіпера ЛНЗ.
У другій половині гри рахунок зрівняв Яшарі, якому вдався потужний удар з-за меж штрафного майдачника.
Зазначимо, що матч двічі переривався через повітряну тривогу. Такоє гра була призупинена через втрату свідомості Олександром Каплієнком.
Чемпіонат України – УПЛ
17 тур, 14 грудня
Олександрія – ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+2 Філіппов, 1:1 – 65 Яшарі
Олександрія йде на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі. ЛНЗ перервав свою чотириматчеву серію поразок та з 19 балами розташувався на 9-й сходинці.
Нагадаємо, що вчора 17-й тур УПЛ стартував матчем, у якому Ворскла програла Лівому берегу на своєму полі.