Продовжуємо боротись: Пушич – про поразку від Колоса

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що сезон для його команди після поразки від Колоса (2:4) ще не завершився.

Про це фахівець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Гірники" ще зможуть показати себе у Кубку України.

"Складно після подібних протистоянь не засмутитись. Але для нас боротьба не закінчилась. Так, це поразка дуже важлива, але сезон ще не закінчено. Як я завжди кажу – все скінчено, коли все справді скінчено. У нас попереду виїзне протистояння в рамках Кубка України вже наступної середи. Можу запевнити, що ми зберігаємо підняту голову, продовжуємо боротись і в нас достатньо бійцівського характеру, аби завершити сезон на достойній ноті", – сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.