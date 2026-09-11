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Харків на виїзді обіграв Колос у 8 турі Прайм Ліги

Олексій Мурзак — 11 вересня 2026, 19:20
Харків на виїзді обіграв Колос у 8 турі Прайм Ліги

У суботу, 11 вересня, відбувся матч 8 туру Прайм Ліги, у якому Харків на виїзді переграв Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол у зустрічі під кінець першого тайму забила Вероніка Андрухів.

Ще один поєдинок, який мав відбутися 11 вересня, а саме Сістерс – Ладомир, не відбудеться, адже суперниці відмовилися від поїздки до Одеси через безпекову ситуацію.

Тож подальшу долю матчу та рішення щодо його результату визначатиме КДК УАФ.

Прайм Ліга
8-й тур, 11 вересня

Колос – Харків 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 43 Андрухів

Напередодні Полісся на виїзді здобуло перемогу над донецьким Шахтарем, а протистояння двох аутсайдерів, Кривбаса та Пантер, завершилося внічию 1:1.

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