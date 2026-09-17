Такі слова недоречні у футболі: тренер Карпат – про перемогу над Колосом у Кубку України

Фран Фернандес висловився про вихід Карпат до 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27 після вольової перемоги над Колосом (3:2).

Його слова передає пресслужба "левів".

Наставник львівського клубу залишився задоволений виступом команди. Він похвалив гравців, які вийшли на заміну:

"Звісно, ми маємо радіти результату. Оскільки для нас кубкові поєдинки були важкими. Особливо цей матч був складним. Однак я вважаю, що в епізоді з першим голом нам не пощастило. Ми були змушені переламати хід поєдинку, змінити результат і це було нелегко. Тому що суперник добре оборонявся та було спекотно. Команда знову продемонструвала ментальність переможця. Мені сподобалась її реакція та те, як увійшли у гру футболісти з лави запасних. У нас має бути якомога більше активних гравців, які готові вийти на заміну. Цього разу також було продемонстровано, що коли ти виходиш з лави запасних, то можеш внести свою лепту в гру команди".

Також іспанець відреагував на заяву перед поєдинком асистента головного тренера Колоса Олега Шелаєва, який обіцяв влаштувати вендетту. Він заявив, що ці слова тільки мотивували "левів".

"Ці промови лише нас більше мотивували. Я думаю, що такі слова недоречні у футболі. Я не знаю, як в Україні реагують на такі заяви, але в Іспанії за такі промови вдаються до застосування санкцій. На мою думку, людина, яка наважилась на ці слова, сьогодні не мала бути на лаві запасних, але… Для мене це зовсім не стосується підтримки чесної гри. Ці слова лише нас мотивували, дуже дякую за такі слова", – сказав Фернандес.

Зазначимо, що наразі Карпати посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок вони проведуть 20 вересня проти Вереса, після чого розпочнеться міжнародна пауза, яка триватиме майже три тижні.