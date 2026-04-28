Гольова феєрія у півфіналі Ліги чемпіонів: ПСЖ переграв Баварію в історичному матчі з 9 голами

У вівторок, 28 квітня, Парі Сен-Жермен у гольовій перестрілці переграв Баварію у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2025/26.

Дембеле вже на 4-й хвилині дістався карного майданчика суперника, але загубив м'яча. Далі був небезпечний простріл у Олісе, але загалом перша 10-хвилинка пройшла досить спокійно. Зрештою перший гол у зустрічі відбувся через невдалий підкат Пачо. На користь "баварців" призначили пенальті на 17-й хвилині – його успішно реалізував Кейн.

Далі почалися справжні гольові гойдалки. Моменти були й у Олісе, й у Дембеле. Але вразив ворота неймовірним дальнім ударом Кварацхелія на 24-й хвилині. Паритет відновлений, але на цьому парижани не зупинилися. Невеш на 33-й хвилині забив м'яч з подачі кутового.

Далі підопічні Енріке могли збільшити рахунок, але Дуе та Дембеле не змогли відправити "шкіряного" у ворота суперника, а Олісе зумів реалізувати свій момент на 41-й хвилині.

Наприкінці першого тайму рефері призначив спірний пенальті на користь ПСЖ. Дембеле у штрафному майданчику пробив по воротах, але м'яч влучив у бік Девіса. Хоча спочатку м'яч зрикошетив від стегна у руку, арбітр вирішив призначити 11-метровий через гру рукою.

Другий тайм почався для Баварії вкрай невдало: Кварацхелія своїм "фірмовим" дальнім ударом на 56-й хвилині реалізував дубль. А вже через дві хвилини збільшив перевагу Дембеле.

Здавалося, що "баварці" втратили надію на перемогу, але вже на 65-й хвилині Упамекано головою заносить м'яч у сітку володінь воротаря ПСЖ. А вже через три хвилини Діас після передачі Гаррі Кейна зробив рахунок 4:5. Команди обмінялися гольовими моментами під завісу зустрічі, але свисток рефері сповістив про перемогу парижан у цьому матчі.

Цей півфінал Ліги чемпіонів став історичним. Уперше за 61 рік існування турніру, команди змогли відзначитися 9 голами в одному півфінальному матчі.





Ліга чемпіонів

Півфінали, 28 квітня

ПСЖ – Баварія 5:4 (3:2)

Голи: 0:1 – 17 Кейн (пенальті), 1:1 – 24 Кварацхелія, 2:1 – 33 Невеш, 2:2 – 41 Олісе, 3:2 – 45+5 Дембеле (пенальті), 4:2 – 56 Кварацхелія, 5:2 – 58 Дембеле, 5:3 – 65 Упамекано, 5:4 – 68 Діас

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.