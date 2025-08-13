Шевальє не д'Артаньян, але вже прибув до Парижа – а Франк вперше зіграє у Франції. Анонс Суперкубку УЄФА

Хоча єврокубковий сезон уже триває, і деякі команди вже встигли закінчити в ньому участь, символічний старт йому дадуть тільки 13 серпня. Парі Сен-Жермен як володар кубка Ліги чемпіонів і Тоттенгем у статусі переможця Ліги Європи розіграють Суперкубок УЄФА – і Чемпіон вирішив підготувати до цього матчу спеціальний анонс.

Тоттенгем: чергова епоха змін

Лише два клуби Англійської Прем'єр-ліги цього літа поміняли тренерів. Дивовижний спокій, якщо порівнювати з тією ж Серією А (там 13 з 20 поміняли алленаторе) – і то, ці два рішення насправді є одним. Тоттенгем ухвалив рішення звільнити Ангелоса Постекоглу, навіть виграна Ліга Європи його не врятувала, і покликав тренера з Брентфорда, Томаса Франка. Брентфорд навіть на заміну Франку взяв людину з його штабу, тож ця "зміна" вельми умовна.

Хто ж він, цей Томас Франк? Попри прізвище, він народився в Данії. Ніколи не грав у футбол на профі-рівні, але близько 20 років присвятив тренерству. Довго працював з молодшими датськими збірними, потім з датським Брондбю – і, напевно, тому і став вибором Тоттенгема. Віднедавна технічним директором "шпор" працює Йохан Ланге – данець, який працював у Копенгагені, Лунгбю. При цьому в одному клубі два данці до 2025-го не перетиналися.

Примітно, що і з пресою данці спілкуються в парі

Данія Данією, але попередні 9 років він провів у Брентфорді. І там його кар'єра розвивалася доволі (по-данськи!) спокійно: кілька років асистентом, потім відрізок роботи головним у середині Чемпіоншипа, потім претензії на АПЛ, але з поразкою у фіналі, потім вихід в АПЛ – і навіть там прогрес від аутсайдера до боротьби за єврокубкову зону.

Команди, які розвиваються грамотніше, ніж Брентфорд, якщо і присутні на нашій планеті, то їх дуже мало. Це навіть за українським контекстом помітно: Єгора Ярмолюка клуб купував у Дніпрі за півтора мільйона євро, коли він був і в Україні запасним. Зараз він, судячи з кінцівки сезону, виграв місце в основі – і коштує вже у 20-30 разів більше.

Так ось, з новим місцем роботи Франка у старого одна схожість: вони обидва базуються в Лондоні. Це, до речі, непогано, немає проблем з адаптацією – але в усьому іншому Тоттенгем відрізняється принципово. За ті самі дев'ять років, що датчанин був у Брентфорді, у Тоттенгемі змінилися п'ять тренерів – і всі п'ять мали на увазі кардинальну зміну розвитку. Почеттіно, Моурінью, Нуну Ешпіріту Санту, Конте, Постекоглу – і це якщо виконувача обов'язків Мейсона не брати до уваги.

Тоттенгем, хоч і був прикладом спокою років 7-8 тому, останнім часом кидається з крайності в крайність. Робота на оборону всією командою, включно з форвардами, була "коронкою" Франка в Брентфорді, але він приходить після Постекоглу, який ставив найбезрозсуднішу атаку в АПЛ і принципово не хотів оборонятися. Часу клуб усім дає мало, і це робить Франка одним із "фаворитів" на першу відставку в сезоні. У Брентфорді датчанин, якщо що, набрав 4 очки в перших десяти матчах – і це був Чемпіоншип!

Клуб, треба віддати належне, гідно закуповується "під" Франка. Палінья, опорник із Баварії, має допомогти у відборі: клуб його орендував. Контракт Матіса Теля в тій самій Баварії викуплений, це хороший форвард і він має допомогти – взагалі, схоже, що перехід Кейна налагодив корисні зв'язки між клубами.

По одному перспективному захиснику взяли в Лансі та Хайдуку – явно не завадить після божевілля минулого сезону, а Кудус не завадить жодній команді світу. Цей неймовірний технар і креативник може зіграти як центрфорварда, так і вінгера, і атакувального хава.

І все ж сумніви щодо чергової зміни вектора лондонського клубу переважують усе.

Таємниці паризького двору

Про міжсезоння ПСЖ говорити, напевно, безглуздо. Усі можливі українські ЗМІ на кілька місяців перетворилися на філії "Екіп" із "ФрансФутболом" і тільки те й робили, що писали про можливі посилення парижан.

Звичайно, все через Забарного – але так уже склався пасьянс, що з ним пов'язані всі перестановки в столичному клубі, питання тільки, прямо чи опосередковано. Заради Забарного клуб намагається позбутися росіянина Сафонова – а це складніше, ніж здавалося.

Запасний воротар – не той товар, який можна замовити на Розетці. Потрібен або досвідчений ветеран, готовий сидіти і, якщо що, нічого не зіпсувати – або хтось перспективний, здатний вирости в "номера один". У розрахунку на нового "номера два" клуб підписав у Ромі 19-річного Ренато Маріна, але й підпирати цей гравець буде, мабуть, не Доннарумму.

Людина з максимально французьким прізвищем уже перебралася до Парижа. На відміну від шевальє д'Артаньяна, який був родом із Гасконі, Люка Шевальє виріс на півночі Франції – народився в Па-де-Кале, виховувався в Ліллі. У грі руками, втім, він бездоганний не менше, ніж легендарний мушкетер: у минулому сезоні Ліги 1 він був, мабуть, найкращим воротарем, за що ПСЖ і виклав 40 мільйонів євро.

І це трансфер, звісно, вже не в запас. Луїс Енріке бачить основним воротарем Шевальє і віддає перевагу Люку, а не Доннаруммі, який погано грає ногами. Ба більше, клуб чинив на італійця тиск – виключив його із заявки на Суперкубок. Після цього Доннарумма попрощався з французами й може піти як до МЮ, так і до клубів Саудівської Аравії. А ось Сафонов може залишитися, адже він і так майже не грав, так що навіть нічим не ризикує.

До речі кажучи: ми всі так звикли розхвалювати ПСЖ за грамотну стратегію в останні півтора року, але ця історія з Доннаруммою – відрижка божевільних, імені Мессі-Неймара-Мбаппе, часів. Свого часу ПСЖ за будь-які гроші, роблячи Джіджі одним із найбільш високооплачуваних воротарів світу, переманював гравця з Мілана. До цього зовсім іншого Джіджі підписував у Ювентусі – і на тлі цього заплющував очі як на те, що Доннарумма погано грає ногами, так і, наприклад, на молодого Меньяна у власній академії. У підсумку Меньян у Мілані – і грає краще за Доннарумму.

Це при тому, що Доннаруммі, взагалі-то, клуб теж має бути дуже вдячний. Він добряче допоміг виграти Лігу чемпіонів, витягнувши серію пенальті з Ліверпулем, здійснивши ключові сейви з Астон Віллою та Арсеналом – словом, був точно кориснішим, ніж у попередні сезони. І ось, саме зараз клуб зібрався його продавати, причому через ультиматум... Потрібні Парижу гроші, се ля ві.

Кадри вирішують усе

Новина з категорії "шок-контент": ви знали, що дискваліфікації з клубного чемпіонату світу поширюються на єврокубкові турніри? Думаю, і Жоау Невеш цього не знав – але його червона картка у фіналі проти Челсі не дає йому зіграти в Суперкубку. Також травмований Мукіеле – але, чесно кажучи, серйозними втратами це складно назвати. Без Невеша буде більше причин подивитися на талановитого Заїр-Емері, а Мукіеле в принципі запасний "під" Хакімі.

Величезним ударом, навіть спортивною трагедією для Тоттенгема стала травма Джеймса Меддісона. Атакувальний хавбек, на прогрес від якого за Франка чекали в першу чергу, порвав хрестоподібну зв'язку в товариській грі та пропустить не те що матч за Суперкубок, а й ігор 30-40 у цьому сезоні. Це втрата важлива, але вона ж єдина – Дрегушину, який поки що теж травмований, краще шукати нову команду, адже місця в Тоттенгемі йому немає навіть у здоровому стані.

Тут і зараз

При цьому Тоттенгем, якщо говорити глобально, сам винен. Травмувався Меддісон у грі з Ньюкаслом, яка проходила... у Південній Кореї. Комерційні зобов'язання, турне (і у випадку з конкретно з Тоттенгемом корейці тільки не непритомніли, бачачи Сона), перельоти виснажують організми спортсменів і призводять до нових і нових травм.

Що стосується самих ігор, то Франк на повну навантажив своїх гравців: вони зіграли цілих шість контрольних ігор. Виграли лише дві, але в їх числі найважливішу: у матчі з Арсеналом єдиний гол забив Сарр... ударом із центру поля.

В інших матчах, утім, усе погано. Нульова нічия з Лутоном пройшла за відсутності будь-яких моментів – а Баварія, матчі з якою виглядають ще одним кроком зближення клубів, рознесла "шпор" 4:0. Матч із Вікомбом закінчився нічиєю 2:2, з Ньюкаслом – 1:1, але там через Медісона всім прямо по ходу гри стало не до футболу – і тільки Редінг обіграли 2:0. Франк намагається зробити Тоттенгем суворішим, але до цього ще великий шлях.

Про ПСЖ говорити в цьому контексті нічого. Клубний чемпіонат світу "з'їв" усю передсезонку, і новий сезон французи починають одразу з матчу за Суперкубок.

Орієнтовні склади

ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньос, Пачо, Нуну Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс – Бентанкур, Палінья, Кудус – Тель, Рішарлісон, Сарр

Букмекери вірять у французів, а не у Франка

Котирування абсолютно на користь ПСЖ. Навіть на перемогу в основний час коефіцієнт у районі 1,50, а на виграш трофея – 1,25. На те, що Тоттенгем візьме другий трофей за рік, коефіцієнт 3,95, а на його перемогу в основний час – аж 6,30.

Де дивитися

Матч буде доступний для перегляду в прямому ефірі на платформі MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 22:00.