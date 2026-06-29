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ПСЖ шукатиме нового центрального захисника – Романо

Микола Літвінов — 29 червня 2026, 08:37
ПСЖ шукатиме нового центрального захисника – Романо
Ілля Забарний
Getty Images

Французький Парі Сен-Жермен шукає нового центрального захисника.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, парижани сподіваються знайти нового оборонця вже у це літнє трансферне вікно.

Зауважимо, що наразі у розпорядженні головного тренера "червоно-синіх" є чотири центральні захисники: еквадорець Вільям Пачо, бразильці Маркіньйос та Лукас Бералдо та українець Ілля Забарний.

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt. 

За цей час Забарний відіграв у футболці паризького клубу 37 матчів, у яких відзначився 1 голом. На початку  сезону уродженець столиці України грав з перших хвилин у всіх матчах, проте у подальшому втратив місце в стартовому складі у статусних матчах, зокрема, зігравши лише один повний поєдинок в Лізі чемпіонів. 

Додамо, напередодні повідомлялося, що ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю підписати Забарного

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