ПСЖ шукатиме нового центрального захисника – Романо

Французький Парі Сен-Жермен шукає нового центрального захисника.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, парижани сподіваються знайти нового оборонця вже у це літнє трансферне вікно.

Зауважимо, що наразі у розпорядженні головного тренера "червоно-синіх" є чотири центральні захисники: еквадорець Вільям Пачо, бразильці Маркіньйос та Лукас Бералдо та українець Ілля Забарний.

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

За цей час Забарний відіграв у футболці паризького клубу 37 матчів, у яких відзначився 1 голом. На початку сезону уродженець столиці України грав з перших хвилин у всіх матчах, проте у подальшому втратив місце в стартовому складі у статусних матчах, зокрема, зігравши лише один повний поєдинок в Лізі чемпіонів.

Додамо, напередодні повідомлялося, що ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю підписати Забарного.