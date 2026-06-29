ПСЖ шукатиме нового центрального захисника – Романо
Французький Парі Сен-Жермен шукає нового центрального захисника.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Як зазначається, парижани сподіваються знайти нового оборонця вже у це літнє трансферне вікно.
Зауважимо, що наразі у розпорядженні головного тренера "червоно-синіх" є чотири центральні захисники: еквадорець Вільям Пачо, бразильці Маркіньйос та Лукас Бералдо та українець Ілля Забарний.
Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.
За цей час Забарний відіграв у футболці паризького клубу 37 матчів, у яких відзначився 1 голом. На початку сезону уродженець столиці України грав з перших хвилин у всіх матчах, проте у подальшому втратив місце в стартовому складі у статусних матчах, зокрема, зігравши лише один повний поєдинок в Лізі чемпіонів.
Додамо, напередодні повідомлялося, що ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю підписати Забарного.