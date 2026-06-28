Атлетико узгодив особистий контракт із хавбеком ПСЖ

Атакувальний півзахисник ПСЖ і збірної Південної Кореї Лі Кан Ин може продовжити кар'єру в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори між клубами перебувають на просунутій стадії. Із самим гравцем Атлетико узгодив умови особистого контракту ще кілька днів тому.

Лі Кан Ин перейшов у ПСЖ влітку 2023 року з Мальорки за 22 мільйони євро. У сезоні-2025/26 на його рахунку 4 голи та 5 асистів у 39 матчах у всіх турнірах. Контракт 25-річного корейця діє до літа 2028 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше форвард Атлетико Мадрид Хуліан Альварес публічно оголосив про своє бажання покинути клуб влітку поточного року.