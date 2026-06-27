Приміряв кімоно і спробував рамен: Забарний показав атмосферні фото з відпочинку у Японії

Поки більшість футболістів після завершення сезону обирають пляжі, яхти та розкішні курорти, захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний зробив зовсім інший вибір. Разом із дружиною Ангеліною він вирушив до Японії, де вирішив зануритися в місцеву культуру та побачити країну, яка давно приваблює мандрівників з усього світу.

Подружжя вже поділилося серією атмосферних світлин із Токіо. На одному з кадрів Забарний та Ангеліна позують біля знаменитої стіни з бочками саке поруч із синтоїстським храмом Мейдзі, що вважається одним із найвідоміших духовних місць японської столиці.

Також футболіст показав прогулянку легендарним перехрестям Сібуя — одним із найбільш жвавих і впізнаваних місць у світі.

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Подорож не обмежилася лише екскурсіями. Ілля вирішив познайомитися і з японською кухнею, скуштувавши автентичний рамен, який є однією з гастрономічних візитівок країни.

Найбільшу увагу підписників привернув інший кадр, на якому український футболіст постав у традиційному японському вбранні.

Нагадаємо, напередодні Ілля разом із коханою вирушив до мальовничого Хаконе, поділившись атмосферними знімками.

Раніше повідомлялося, що дружина Забарного поділилася новими кадрами зі свого життя у Парижі.