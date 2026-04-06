Ліверпуль близький до продовження контракту з одним із ключових захисників

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 18:45
Ліверпуль близький до продовження контракту з одним із ключових захисників
Ібраїма Конате
Ліверпуль близький до продовження контракту з ключовим центральним захисником команди Ібраїмом Конате.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією видання, керівництво "червоних" досягло значного успіху в перемовинах із представниками футболіста стосовно підписання нової довгострокової угоди, про яку сподіваються оголосити вже цього місяця. 

Чинний контракт Конате з Ліверпулем спливає в кінці 2026-го року. Загалом Ібраїм провів за Ліверпуль 174 матчі, у яких відзначився 7-ма голами та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що основний голкіпер Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон Беккер вибув з гри на тривалий термін через травму.

