ПСЖ – Ліверпуль. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 8 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ зустрічатиметься з Ліверпулем.

Битву європейських грандів прийматиме "Парк де Пренс". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Ліверпуль безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди шість разів протистояли одна одній. Між ними зберігається повний паритет.

Вони мають по три перемоги кожна, жодного разу не зігравши при цьому внічию. Загальний баланс голів – 8:7 на користь парижан.

Востаннє ці клуби зустрічались в 1/8 фіналу ЛЧ-2024/25. Тоді французи пройшли "червоних" після серії пенальті.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру підопічні Луїса Енріке не залишили жодних шансів Челсі, декласувавши лондонців 5:2 вдома та 3:0 на виїзді. Ліверпуль здолав Галатасарай з загальним рахунком 4:1.