Кварацхелія отримав новий статус у збірній Грузії

Зірковий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став новим капітаном збірної Грузії.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Грузії.

25-річний футболіст на наступну гру виведе свою національну команду на поле з капітанською пов'язкою. Це станеться у товариському матчі проти збірної Ізраїлю 26 березня

"Перший матч року збірна проведе з новим капітаном. З 2026 року капітаном команди є Хвіча Кварацхелія, першим віцекапітаном – Отар Кітейшвілі, а другим – Отар Какабадзе", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що раніше Кварацхелія тричі вже був на поєдинках Сакартвело з капітанською пов'язкою. Це сталось у 2025 році в матчах проти Іспанії, Туреччини та Болгарії.

Проте тоді він підміняв у цій ролі колишнього лідера команди Гурама Кашію. Напередодні ж той оголосив про завершення кар'єри у збірній, тож тепер зірка ПСЖ став повноцінним капітаном.

Хвіча виступає за національну команду Грузії з 2019 року. З моменту дебюту він провів за Сакартвело 47 поєдинків, у яких забив 20 голів і віддав 10 асистів.

