Одноклубник Забарного повторив досягнення Мбаппе у Лізі чемпіонів

Грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія оформив три результативні дії після виходу на заміну в матчі Ліги чемпіонів, повторивши досягнення Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Squawka.

У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Челсі (5:2) Кварацхелія з'явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Дезіре Дуе. За відведений ігровий час грузинський легіонер парижан оформив дубль та віддав гольову передачу.

Востаннє подібне досягнення у Лізі чемпіонів гравцем ПСЖ датується 2019 роком. Тоді у виїзному матчі проти Брюгге (5:0) Кіліан Мбаппе відзначився хеттриком та асистом після виходу на заміну.

Khvicha Kvaratskhelia is the first substitute to be directly involved in 3+ goals in a #UCL game for PSG since Kylian Mbappe vs. Club Brugge in 2019. ⚽️⚽️🅰️ pic.twitter.com/glsOQgWazl — Squawka (@Squawka) March 11, 2026

Крім того, грузин у своїх останніх 11 матчах Ліги чемпіонів відзначився 11 результативними діями за ПСЖ.

11 – Khvicha Kvaratskhelia est impliqué sur 11 buts lors de ses 11 dernières apparitions en Ligue des Champions avec le Paris SG (7 buts, 4 passes). Maestro. pic.twitter.com/wb71IJcR79 — OptaJean (@OptaJean) March 11, 2026

Зазначимо, що гол Кварацхелії у ворота Челсі претендує на звання найкращого в ігровий день Ліги чемпіонів.