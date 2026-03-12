Українська правда
Одноклубник Забарного повторив досягнення Мбаппе у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець — 12 березня 2026, 14:58
Хвіча Кварацхелія
Getty Images

Грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія оформив три результативні дії після виходу на заміну в матчі Ліги чемпіонів, повторивши досягнення Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Squawka.

У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Челсі (5:2) Кварацхелія з'явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Дезіре Дуе. За відведений ігровий час грузинський легіонер парижан оформив дубль та віддав гольову передачу.

Востаннє подібне досягнення у Лізі чемпіонів гравцем ПСЖ датується 2019 роком. Тоді у виїзному матчі проти Брюгге (5:0) Кіліан Мбаппе відзначився хеттриком та асистом після виходу на заміну.

Крім того, грузин у своїх останніх 11 матчах Ліги чемпіонів відзначився 11 результативними діями за ПСЖ.

Зазначимо, що гол Кварацхелії у ворота Челсі претендує на звання найкращого в ігровий день Ліги чемпіонів.

