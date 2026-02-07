Українська правда
Лідер ПСЖ відновився від травми та зможе зіграти з Марселем

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 07:09
Лідер ПСЖ відновився від травми та зможе зіграти з Марселем
Хвіча Кварацхелія
Зірка ПСЖ Хвічі Кварацхелія відновився від травми, отриманої у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

Про це повідомляє Фабріс Гокінс.

У грузина діагностували розтягнення правої щиколотки. Нагадаємо, на 22-й хвилині матчу Хвіча попросив заміну й на полі з'явився Дезіре Дуе.

Гравець вже повернувся до тренувань з командою та може бути включеним у заявку на матч 21-го туру Ліги 1 проти Марселя, який відбудеться у неділю, 8 лютого.

Цього сезону Кварацхелія зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше паризький гранд завершив підписання 18-річного таланта Барселони.

