Лідер ПСЖ відновився від травми та зможе зіграти з Марселем
Зірка ПСЖ Хвічі Кварацхелія відновився від травми, отриманої у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.
Про це повідомляє Фабріс Гокінс.
У грузина діагностували розтягнення правої щиколотки. Нагадаємо, на 22-й хвилині матчу Хвіча попросив заміну й на полі з'явився Дезіре Дуе.
Гравець вже повернувся до тренувань з командою та може бути включеним у заявку на матч 21-го туру Ліги 1 проти Марселя, який відбудеться у неділю, 8 лютого.
Цього сезону Кварацхелія зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав шість результативних передач.
Раніше паризький гранд завершив підписання 18-річного таланта Барселони.