Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал націлився на зіркового одноклубника Забарного

Софія Кулай — 26 березня 2026, 07:50
Хвіча Кварацхелія
Лівий вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія потрапив у сферу інтересів лондонського Арсенала.

Про це інформує The Independent.

Англійський клуб, який бореться за чемпіонство АПЛ, роздумує над купівлею грузина вже у літнє трансферне вікно 2026. У лондонській команді переконані, що зірковий гравець парижан може принести більше індивідуальної креативності та потенційно підійняти рівень колективу в цілому.

Однак підписати Кварацхелію буде вкрай складно, адже у ПСЖ вважають Хвічу практично "недоторканим" футболістом.

У 25-річного вінгера є чинний контракт із французьким грандом до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кварацхелія виступає за ПСЖ із січня 2025-го, коли перебрався з італійського Наполі. Відтоді про у футболці парижан 69 матчів, у яких відзначився 20 голами та 15 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 вже взяв участь у 37 іграх (12 м'ячів та 7 гольових передач).

Раніше повідомлялось, що Кварацхелія, який нещодавно повторив досягнення Кіліана Мбаппе у Лізі чемпіонів, отримав новий статус у збірній Грузії. Хвіча став новим капітаном команди.

Відзначимо, що Арсенал та ПСЖ продовжують боротьбу за трофей Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі "каноніри" зустрінуться зі Спортингом, а парижани зіграють проти Ліверпуля.

Читайте також :
Зінченко зізнався, через що відчував сором під час кар'єри
ПСЖ Арсенал Лондон Хвіча Кварацхелія

ПСЖ

Голкіпер збірної Франції може влітку покинути ПСЖ
ПСЖ втратив вінгера збірної Франції на кілька тижнів
Неймовірний камбек Спортинга, Реал із Луніним вирвав перемогу у Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Занадто часто грає руками: відомий журналіст оцінив виступи Забарного за ПСЖ
Хочуть знайти "нового" Модрича або Крооса: Реал планує підсилити шість позицій

Останні новини