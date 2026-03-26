Арсенал націлився на зіркового одноклубника Забарного

Лівий вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія потрапив у сферу інтересів лондонського Арсенала.

Про це інформує The Independent.

Англійський клуб, який бореться за чемпіонство АПЛ, роздумує над купівлею грузина вже у літнє трансферне вікно 2026. У лондонській команді переконані, що зірковий гравець парижан може принести більше індивідуальної креативності та потенційно підійняти рівень колективу в цілому.

Однак підписати Кварацхелію буде вкрай складно, адже у ПСЖ вважають Хвічу практично "недоторканим" футболістом.

У 25-річного вінгера є чинний контракт із французьким грандом до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кварацхелія виступає за ПСЖ із січня 2025-го, коли перебрався з італійського Наполі. Відтоді про у футболці парижан 69 матчів, у яких відзначився 20 голами та 15 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 вже взяв участь у 37 іграх (12 м'ячів та 7 гольових передач).

Раніше повідомлялось, що Кварацхелія, який нещодавно повторив досягнення Кіліана Мбаппе у Лізі чемпіонів, отримав новий статус у збірній Грузії. Хвіча став новим капітаном команди.

Відзначимо, що Арсенал та ПСЖ продовжують боротьбу за трофей Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі "каноніри" зустрінуться зі Спортингом, а парижани зіграють проти Ліверпуля.