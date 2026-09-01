Дест: Шахтар – добре організована команда

Захисник ПСВ Сержиньйо Дест оцінив нічию проти донецького Шахтаря (1:1) у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27, виділивши організацію українського клубу.

Його цитує УЄФА.

Американський оборонець став автором єдиного голу нідерландського клубу у ворота Дмитра Різника, який приніс господарям нічию з рахунком 1:1. Його у підсумку визнали найкращим гравцем поєдинку.

"Ми не могли прорвати їхню оборону. Вони добре організовані. Можливо, наш темп був занадто низьким. Здавалося, у першому таймі ми не контролювали ситуацію. Але в другому таймі все було зовсім інакше. Хоча це була нічия з хорошою командою, ми відчували, що в цьому матчі можна було досягти більшого. Тож у цьому плані залишається гіркота", – підсумував Дест.

Це була друга лобова дуель між цими клубами в офіційних матчах. Вперше та наразі востаннє ці команди перетиналися на футбольному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Та гра закінчилася вольовою перемогою ПСВ (3:2).

У наступному турі ЛЧ клуб з Ейндговена зіграє на виїзді проти РБ Лейпциг (13 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як Шахтар 14 жовтня прийме АЕК (о 22:00).

Раніше The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів.