Оборона – це найслабше місце: Маркевич зробив прогноз перший матч Шахтаря у ЛЧ-2026/27
Мирон Маркевич поділився думками щодо першого поєдинку Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2026/27.
Його слова передає Sport.ua.
Донеччани стартують у турнірі виїзним матчем проти нідерландського ПСВ. Досвідчений тренер вважає, що це буде хороша перевірка справжнього рівня чинного чемпіона України:
"Перший матч у турнірі завжди привертає підвищену увагу. Цікаво подивитися, як українська команда виглядатиме в найсильнішому європейському клубному турнірі. Шахтарю доведеться зіграти з непростим суперником. При цьому потрібно враховувати, що самі "гірники", на мій погляд, перебувають не в найкращій формі. Це видно з ігор у чемпіонаті.
Була поразка, та й останній поєдинок із Карпатами, на мою думку, був нічийним. Залишається сподіватися, що Арда Туран підготував підопічних до міжнародних змагань. Оборона – це найслабше місце Шахтаря. І це стосується не конкретних футболістів, а загалом командних дій. Знову ж таки, можливо, тренер готував колектив до цього, але в Лізі чемпіонів у захисті потрібно виглядати на голову сильніше, ніж в УПЛ".
Фахівець також назвав головну загрозу в цьому протистоянні та спрогнозував підсумковий результат.
"ПСВ багато забиває, тому, Шахтарю потрібно дуже уважно грати в обороні. У "гірників" є кому вибігати в контратаку, тому, на мій погляд, гру й потрібно так будувати. Найважливішими будуть командні дії в обороні. Суперники надто легко забивають донеччанам. І постаратися показати свій найкращий футбол. Шахтар вміє це робити.
Щодо прогнозу, то гадаю, що переможе ПСВ з рахунком 2:1. Однак я буду тільки радий, якщо мій прогноз не справдиться й українська команда досягне позитивного для себе результату", – підсумував Маркевич.
Зазначимо, що букмекери також вважають ПСВ фаворитом протистояння. Гра відбудеться 10 вересня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Напередодні визначилась бригада арбітрів на цей поєдинок. Його розсудить турецький рефері.