Оборона – це найслабше місце: Маркевич зробив прогноз перший матч Шахтаря у ЛЧ-2026/27

Мирон Маркевич поділився думками щодо першого поєдинку Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2026/27.

Його слова передає Sport.ua.

Донеччани стартують у турнірі виїзним матчем проти нідерландського ПСВ. Досвідчений тренер вважає, що це буде хороша перевірка справжнього рівня чинного чемпіона України:

"Перший матч у турнірі завжди привертає підвищену увагу. Цікаво подивитися, як українська команда виглядатиме в найсильнішому європейському клубному турнірі. Шахтарю доведеться зіграти з непростим суперником. При цьому потрібно враховувати, що самі "гірники", на мій погляд, перебувають не в найкращій формі. Це видно з ігор у чемпіонаті.

Була поразка, та й останній поєдинок із Карпатами, на мою думку, був нічийним. Залишається сподіватися, що Арда Туран підготував підопічних до міжнародних змагань. Оборона – це найслабше місце Шахтаря. І це стосується не конкретних футболістів, а загалом командних дій. Знову ж таки, можливо, тренер готував колектив до цього, але в Лізі чемпіонів у захисті потрібно виглядати на голову сильніше, ніж в УПЛ".