Тільки б обійшлося без "пожеж": ексфутболіст збірної України зробив прогноз на матч ПСВ – Шахтар у ЛЧ

Адріан Пуканич поділився очікуваннями від матчу основного раунду Ліги чемпіонів, в якому Шахтар на виїзді зіграє з ПСВ.

Його слова передає Sport.ua.

Колишній півзахисник збірної України вважає, що в цьому протистоянні буде забито чимало голів. Він пригадав попереднє протистояння команд і сподівається, що "гірники" зроблять висновки.

"Схиляюся до того, що в Ейндговені знову буде результативна гра, як це було 27 листопада 2024 року, коли ці команди вже з'ясовували відносини. Тоді "гірники" вели 2:0, але, залишившись у меншості, тричі пропустили та програли – 2:3. Сподіваюся, що донеччани зробили правильні висновки з тієї драматичної невдачі та не будуть так глибоко притискатися до своїх воріт. Бо це може погано закінчитися. Вважаю, що в Шахтаря є всі шанси дати бій ПСВ, здивувавши його напрацюваннями на тренуваннях. Тільки б обійшлося без "пожеж" біля власних воріт. Чим усе закінчиться в Ейндговені? Думаю, що буде бойова нічия – 2:2, і для початку це добрий підсумок для підопічних Арди Турана", – сказав Пуканич.

Зазначимо, що матч відбудеться 10 вересня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Раніше прогноз на цю гру зробив Мирон Маркевич. Він вважає, що Шахтар не зможе здобути позитивний результат.