Команда ще не вкотилась у сезон: легенда Шахтаря – про перший матч "гірників" у ЛЧ

Колишній захисник Шахтаря Олександр Сопко поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти ПСВ у першому турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає УФ.

Експерт вважає, що для донеччан це буде досить складним випробуванням. Він очікує побачити ротацію після останнього поєдинку чемпіонату України, де вони здолали Карпати.

"Принцип переможного складу в Турана не працює. Впевнений, що ротація буде. Є для цього дві об'єктивні причини. По-перше, команда ще не вкотилася у сезон. Основний склад у Шахтаря нині досить умовний, скажімо так. А по-друге, ПСВ і Карпати – команди різного рівня, відповідно й тактика на гру від Турана буде іншою, інакшим і склад бачиться. "Гірникам" у цьому матчі доведеться дуже багато грати в обороні. Це донецькій команді не притаманно. І не всі гравці готові до гри, де буде дуже багато єдиноборств та роботи позаду, чорнової роботи, біганини", – сказав Сопко.

Щодо прогнозу на матч, то фахівець був максимально обережним. Він не назвав точний рахунок, але вважає, що нічия буде хорошим результатом для підопічних Турана:

"В Ейндговені на Шахтар очікує найважча гра в новому сезоні станом на зараз, у цьому я взагалі не сумніваюсь. Як на мене, донецька команда не на всі 100 % готова у фізичному плані та й питання до гри також є… Сподіваюся, що на користь Шахтаря піде емоційний сплеск та зарядженість на матч. Всі завжди з нетерпінням чекають на Лігу чемпіонів і мають шалену мотивацію. Думаю, нічия в Ейндговені буде хорошим результатом для Шахтаря, але рахунок прогнозувати не берусь".

Зазначимо, що поєдинок ПСВ – Шахтар відбудеться 10 вересня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є нідерландці. Раніше прогноз на цю гру зробив Мирон Маркевич.