ПСВ – Шахтар: букмекери визначили фаворита матчу першого туру Ліги чемпіонів

У четвер, 10 вересня, відбудеться поєдинок першого туру Ліги чемпіонів-2026/27, в якому ПСВ вдома прийматиме Шахтар.

Букмекери вважають фаворитом нідерландську команду. На її перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,44, нічия оцінюється у 5,00, а виграш "гірників" – 6,33.

Очікується, що цей поєдинок буде доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,43, а ТМ 2,5 оцінюється в 2,65.

Матч ПСВ – Шахтар відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що вже відомий повний розклад поєдинків "гірників" у Лізі чемпіонів. В останньому турі основного етапу вони зіграють із мадридським Реалом.