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Матч ПСВ – Шахтар розсудить турецька бригада арбітрів

Олексій Мурзак — 8 вересня 2026, 19:22
Матч ПСВ – Шахтар розсудить турецька бригада арбітрів
УПЛ

Матч 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів між ПСВ та Шахтарем розсудить турецька бригада арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним рефері призначений Халіл Мелер, якому на лініях допомагатимуть Ібрахім Чаглар Уярджан та Абдулла Езкара. Четвертий арбітр – Джихан Айдин (всі Туреччина).

За систему VAR відповідатимуть Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).

Матч ПСВ – Шахтар відбудеться у четвер, 10 вересня. Початок о 19:45 за київським часом. Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.

Напередодні букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в турнірі. 

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