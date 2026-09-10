Я задоволений грою: Сімеоне оцінив поразку Атлетико від Ліверпуля

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне висловився про поразку своєї команди у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:2).

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Тренер "матрацників" після фінального свистка заявив, що футболісти віддали на полі всі сили. Він підкреслив, що їм треба вдосконалити гру в обороні.

"Я задоволений грою, хлопці виклалися на повну. Перший тайм пройшов добре. Після перерви намагалися знайти інші варіанти, але вже не змогли атакувати так, як у першому таймі. Поступилися команді, яка грає на результат. Ми перебуваємо на етапі будівництва команди, подобається це комусь чути чи ні. Але команда дійсно будується. Ми недостатньо якісно захищаємося. Частина нашого плану на гру спрацювала. Суперник відбирав у нас м'яч у єдиноборствах, але що ж, це привід для подальшої праці. Іншого шляху немає. Ми пропускаємо забагато", – сказав Сімеоне.

Зазначимо, що в наступному турі Ліги чемпіонів Атлетико прийматиме вдома Манчестер Юнайтед. Гра відбудеться 13 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 10 вересня свій стартовий матч у турнірі проведе донецький Шахтар. Напередодні Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з ПСВ.