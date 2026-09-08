ПСВ – Шахтар: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

У четвер, 10 вересня, донецький Шахтар у своїй стартовій грі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Протистояння розпочнеться о 19:45 (за київським часом) на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені.

Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Перед стартовим свистком працюватиме передматчева студія, яка візьме свій початок о 18:30. У студії працюватимуть Віталій Кравченко, Дмитро Шпірко та Олександр Головко.

Коментувати зустріч ПСВ – Шахтар буде Вадим Шевякін безпосередньо із місця події.

"Гірники" вдруге у своїй історії зіграють проти цього нідерландського суперника в офіційних матчах. Вперше та наразі востаннє ці команди перетиналися на футбольному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Та гра закінчилася вольовою перемогою ПСВ (3:2).

Нагадаємо, що Шахтар в основному раунді ЛЧ-2026/27 зіграє проти ПСВ, АЕКа, Інтера, Спортинга, Фенербахче, Слована, Лейпцига та Реала.

Наприкінці серпня 2026-го головний тренер донеччан Арда Туран оцінив готовність своєї команди до єврокубків. Також своєю думкою з приводу цієї теми поділився Юрій Вірт.

Із розкладом ігор донеччан в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.

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