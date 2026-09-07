The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів: на якому місці Шахтар

Авторитетне видання The Athletic оприлюднило свій рейтинг, від найкращої до найгіршої команди, всіх 36 учасників загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27, який стартує вже у вівторок, 8 вересня.

Єдиний представник України на турнірі, донецький Шахтар, посів у ньому 25-ту сходинку.

Видання описує чемпіонів УПЛ наступним чином.

"Спостерігати за вечорами Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" без його звичних господарів – Челсі – ще доведеться звикнути. Однак саме існування донецького Шахтаря від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є постійним процесом адаптації, тож на своєму тимчасовому домашньому стадіоні в західному Лондоні команда, без сумніву, матиме потужну підтримку української діаспори.



Втім, у складі Шахтаря є дещо напрочуд добре знайоме: команда буквально переповнена бразильцями. Український клуб уже давно є своєрідним містком для бразильських талантів до європейського футболу, тож під час матчів Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" варто очікувати чимало справжнього jogo bonito – красивого бразильського футболу", – зазначають журналісти.