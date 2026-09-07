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The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів: на якому місці Шахтар

Олексій Мурзак — 7 вересня 2026, 21:51
The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів: на якому місці Шахтар
УПЛ

Авторитетне видання The Athletic оприлюднило свій рейтинг, від найкращої до найгіршої команди, всіх 36 учасників загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27, який стартує вже у вівторок, 8 вересня.

Єдиний представник України на турнірі, донецький Шахтар, посів у ньому 25-ту сходинку.

Видання описує чемпіонів УПЛ наступним чином.

"Спостерігати за вечорами Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" без його звичних господарів – Челсі – ще доведеться звикнути. Однак саме існування донецького Шахтаря від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є постійним процесом адаптації, тож на своєму тимчасовому домашньому стадіоні в західному Лондоні команда, без сумніву, матиме потужну підтримку української діаспори.

Втім, у складі Шахтаря є дещо напрочуд добре знайоме: команда буквально переповнена бразильцями. Український клуб уже давно є своєрідним містком для бразильських талантів до європейського футболу, тож під час матчів Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" варто очікувати чимало справжнього jogo bonito – красивого бразильського футболу", – зазначають журналісти.

Відносно фаворитів, то у топ-3 перебувають ПСЖ, Арсенал та Баварія Мюнхен.

Топ-10 команд загального етапу Ліги чемпіонів за версією The Athletic

  1. ПСЖ
  2. Арсенал
  3. Баварія
  4. Барселона
  5. Реал Мадрид
  6. Манчестер Сіті
  7. Інтер Мілан
  8. Ліверпуль
  9. Атлетико Мадрид
  10. Манчестер Юнайтед

Напередодні букмекери визначили головних фаворитів Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

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