The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів: на якому місці Шахтар
Авторитетне видання The Athletic оприлюднило свій рейтинг, від найкращої до найгіршої команди, всіх 36 учасників загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27, який стартує вже у вівторок, 8 вересня.
Єдиний представник України на турнірі, донецький Шахтар, посів у ньому 25-ту сходинку.
Видання описує чемпіонів УПЛ наступним чином.
"Спостерігати за вечорами Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" без його звичних господарів – Челсі – ще доведеться звикнути. Однак саме існування донецького Шахтаря від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є постійним процесом адаптації, тож на своєму тимчасовому домашньому стадіоні в західному Лондоні команда, без сумніву, матиме потужну підтримку української діаспори.
Втім, у складі Шахтаря є дещо напрочуд добре знайоме: команда буквально переповнена бразильцями. Український клуб уже давно є своєрідним містком для бразильських талантів до європейського футболу, тож під час матчів Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" варто очікувати чимало справжнього jogo bonito – красивого бразильського футболу", – зазначають журналісти.
Відносно фаворитів, то у топ-3 перебувають ПСЖ, Арсенал та Баварія Мюнхен.
Топ-10 команд загального етапу Ліги чемпіонів за версією The Athletic
- ПСЖ
- Арсенал
- Баварія
- Барселона
- Реал Мадрид
- Манчестер Сіті
- Інтер Мілан
- Ліверпуль
- Атлетико Мадрид
- Манчестер Юнайтед
Напередодні букмекери визначили головних фаворитів Ліги чемпіонів сезону-2026/27.