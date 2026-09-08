Зірковий Вінісіус назвав гол у ворота Шахтаря одним із найкращих у кар'єрі

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор розповів, що один із перших своїх голів у Лізі чемпіонів у ворота донецького Шахтаря входить до переліку найкращих результативних ударів у його кар'єрі.

Цим він поділився для Ютуб-каналу "вершкових".

Загалом на рахунку бразильця 4 м'ячі у 3-х іграх проти українського гранду.

"А цей… Один із моїх перших голів у ЛЧ, проти Шахтаря, так. Цей на 4-те місце. Чудовий гол, адже його теж було складно виконати", – сказав Вінісіус.

Вперше зірковий футболіст відзначився у воротах донецького колективу у груповому раунді ЛЧ-2020/21. Тоді на 59-й хвилині Жуніор скоротив відставання "Королівського клубу" до мінімуму, але не врятував команду від сенсаційної поразки (2:3).

Ще тричі у володіння "гірників" він забивав у групових раундах Ліги чемпіонів 2021/2022 (дубль) та 2022/23 (1 гол). Особливо ефектним був другий м'яч Вінісіуса у ворота Анатолія Трубіна 19 жовтня 2021 року, коли він обіграв увесь захист донеччан та голкіпера, пробивши під поперечину. Цей поєдинок закінчився розгромною перемогою Реала з рахунком 5:0.

Незабаром бразилець знову може відзначитися у воротах Шахтаря, адже клуби зіграють між собою в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 – 27 січня 2027 року о 22:00 (за київським часом).

Додамо, що Вінісіус вже має за своєю спиною 147 результативних ударів і 108 асистів у 453 поєдинках (за Фламенгу, Кастілью та Реал Мадрид).