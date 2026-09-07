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Всі матчі 1-го туру загального етапу турніру розпочнуться з хвилин мовчання

Олексій Мурзак — 7 вересня 2026, 20:59
Всі матчі 1-го туру загального етапу турніру розпочнуться з хвилин мовчання
UEFA

Всі матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 розпочинатимуться з хвилини мовчання.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Причина – вшанування пам'яті жертв масштабної трагедії у Непалі, викликану через повені.

1-й тур основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться з 8 по 10 вересня, під час якого буде зіграно 18 матчів. Свій поєдинок зіграє і донецький Шахтар, який у 1-му турі протистоятиме ПСВ. Цей матч відбудеться у четвер, початок о 19:45 за київським часом.

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

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