Всі матчі 1-го туру загального етапу турніру розпочнуться з хвилин мовчання

Всі матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 розпочинатимуться з хвилини мовчання.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Причина – вшанування пам'яті жертв масштабної трагедії у Непалі, викликану через повені.

🤍 You are not alone, Nepal.



This week, flood victims will be honoured with a moment of silence ahead of all UEFA Champions League matches.



🔗 https://t.co/fGLHBehd6R pic.twitter.com/VPH9DUJQlw — UEFA (@UEFA) September 7, 2026

1-й тур основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться з 8 по 10 вересня, під час якого буде зіграно 18 матчів. Свій поєдинок зіграє і донецький Шахтар, який у 1-му турі протистоятиме ПСВ. Цей матч відбудеться у четвер, початок о 19:45 за київським часом.

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.