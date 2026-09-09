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Шлях в Європі розпочинається з важкого виїзду: прев'ю матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

Володимир Максименко — 9 вересня 2026, 19:00
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк

Вже у цей четвер, 10 вересня, донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів протистоянням проти нідерландського ПСВ.

Гра відбудеться в Ейндговені на стадіоні "Філіпс". Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю майбутнього поєдинку.

Чи врахує Туран помилки попередніх матчів?

Цими вихідними донеччани здобули вкрай важливу, але дуже виснажливу перемогу над Карпатами у п'ятому турі УПЛ. Три очки команді принесла зв'язка Ізаке та Аліссона – перший видав шикарний розрізний пас, а другий упевнено реалізував свій момент.

Втім, від початку сезону в Україні до гри Шахтаря як в обороні, так і в нападі є деякі питання: команда регулярно припускається помилок в центрі поля, які вартують небезпечний контратак, при грі на стандартах у карному майданчику "гірників" відбувається хаос, а в атаці Туран розраховує переважно на індивідуальну майстерність легіонерів, аніж на комбінаційний футбол.

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І хоча особливо кричущих проблем зі складом Шахтар напередодні матчу не має, травмований Педріньйо все ж додав би варіативності команди в атаці – подивимось, що придумає Туран після не надто вдалої гри у Львові.

Як розпочав сезон ПСВ?

Клуб з Ейндговена підходить до гри у піднесеному настрої – підопічні Петера Боса є одними з лідерів Ередівізі і з 13 очками посідають другу сходинку в турнірній таблиці – вище лише АЗ, який має на два очки більше.

Як і Шахтар, "червоно-білі" свій матч на внутрішній арені грали п'ятого вересня, здолавши Аякс 3:1. Як і донеччани, ПСВ має певні проблеми в обороні – за п'ять матчів у межах чемпіонату Нідерландів команда пропустила шість м'ячів – жодного "кліншиту".

Окрім цього, ейндговенці мають певні проблеми зі складом – через перебір карток проти Шахтаря точно не з'явиться на полі основний захисник Мауро Жуніор, як і не зіграє новачок команди Бро Хансен – у нього травма. Продовжує відновлюватись від ушкодження і форвард ПСВ Алассан Плеа, який отримав травму в поєдинку першого туру Ередівізі проти Сіттарда (2:2).

Слова, коментарі

Колишній голкіпер Шахтаря та донецького Металурга Юрій Вірт зауважив, що рівень команд в УПЛ та в Лізі чемпіонів – зовсім різний, а тому "гірникам" є в чому додавати.

"Переконаний, що Шахтар прекрасно усвідомлює: Ліга чемпіонів – це зовсім інший клас учасників. Тому треба додавати. Вже перший візаві – ПСВ – у вчорашньому матчі Ередівізі з Аяксом довів, що вміє багато, й із ним буде важко", – розповів екстренер Вереса.

Наставник донеччан Арда Туран здивував публіку своїм коментарем стосовно готовності команди до матчу проти ПСВ.

Арда Туран на тренуванні
Арда Туран на тренуванні
Шахтар Донецьк
"Стосовно Ліги чемпіонів, на жаль, ми ще повністю не готові, і мушу бути чесним – авжеж, я не задоволений цим фактом. Іноді у футболі таке трапляється, коли ви виходите на певний рівень підготовки, й опісля може статися певний процес застрягання. Для нас важливо якомога швидше переступити цей етап та продовжити рухатися далі – назустріч зростанню та покращенню", – заявив турецький фахівець.

Захисник чемпіонів України Олександр Караваєв, як і Юрій Вірт, розуміє різницю між УПЛ та єврокубками, але вважає, що перемога над Карпатами ментально допоможе команді.

"Це позитивний результат, і за такого настрою їдеш та готуєшся до наступного матчу. Завжди, коли перемагаєш, відчуваєш позитивні емоції. Наразі головне – відновлення та підготовка до дуже складного протистояння, адже давно не грали в Лізі чемпіонів і це зовсім інший рівень. Там помилок не пробачають", – вважає Караваєв.

Хто судитиме гру?

Головним рефері призначений Халіл Мелер, якому на лініях допомагатимуть Ібрахім Чаглар Уярджан та Абдулла Езкара. Четвертий арбітр – Джихан Айдин (всі Туреччина).

Халіл Мелер
Халіл Мелер
Динамо Київ

За систему VAR відповідатимуть Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).

Історія зустрічей

ПСВ має дуже багату історію протистоянь з українськими клубами і найменшу частку з них якраз проти Шахтаря. Раніше клуб з Ейндговена шість разів грав проти Динамо, чотири поєдинки провів проти Дніпра, по два з Металістом і Чорноморцем і один проти донеччан.

Проти Дніпра:

  • 2:2, 0:1 у 1985 році;
  • 2:0, 2:1 на користь дніпрян у 2012 році;

Проти Металіста:

  • 0:0, перемога 2:0 у 2010 році;

Проти Чорноморця:

  • 2:0, 0:1 у 2013 році;

Проти Динамо Київ:

  • 3:0 на користь киян, перемога 2:1 у 1975-му;
  • 1:1, 3:1 на користь Динамо у 1997-му;
  • 2:1, 1:0 – обидва на користь ПСВ у 2000-му;

Проти Шахтаря:

  • Перемога 3:2 у 2024 році;

Де дивитись ПСВ – Шахтар Донецьк

Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. 

Прогноз автора: перемога ПСВ з різницею в 1-2 м'ячі.

Ліга чемпіонів ПСВ Шахтар Донецьк