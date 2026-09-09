Шлях в Європі розпочинається з важкого виїзду: прев'ю матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

Вже у цей четвер, 10 вересня, донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів протистоянням проти нідерландського ПСВ.

Гра відбудеться в Ейндговені на стадіоні "Філіпс". Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю майбутнього поєдинку.

Чи врахує Туран помилки попередніх матчів?

Цими вихідними донеччани здобули вкрай важливу, але дуже виснажливу перемогу над Карпатами у п'ятому турі УПЛ. Три очки команді принесла зв'язка Ізаке та Аліссона – перший видав шикарний розрізний пас, а другий упевнено реалізував свій момент.

Втім, від початку сезону в Україні до гри Шахтаря як в обороні, так і в нападі є деякі питання: команда регулярно припускається помилок в центрі поля, які вартують небезпечний контратак, при грі на стандартах у карному майданчику "гірників" відбувається хаос, а в атаці Туран розраховує переважно на індивідуальну майстерність легіонерів, аніж на комбінаційний футбол.

І хоча особливо кричущих проблем зі складом Шахтар напередодні матчу не має, травмований Педріньйо все ж додав би варіативності команди в атаці – подивимось, що придумає Туран після не надто вдалої гри у Львові.

Як розпочав сезон ПСВ?

Клуб з Ейндговена підходить до гри у піднесеному настрої – підопічні Петера Боса є одними з лідерів Ередівізі і з 13 очками посідають другу сходинку в турнірній таблиці – вище лише АЗ, який має на два очки більше.

Як і Шахтар, "червоно-білі" свій матч на внутрішній арені грали п'ятого вересня, здолавши Аякс 3:1. Як і донеччани, ПСВ має певні проблеми в обороні – за п'ять матчів у межах чемпіонату Нідерландів команда пропустила шість м'ячів – жодного "кліншиту".

Окрім цього, ейндговенці мають певні проблеми зі складом – через перебір карток проти Шахтаря точно не з'явиться на полі основний захисник Мауро Жуніор, як і не зіграє новачок команди Бро Хансен – у нього травма. Продовжує відновлюватись від ушкодження і форвард ПСВ Алассан Плеа, який отримав травму в поєдинку першого туру Ередівізі проти Сіттарда (2:2).

Слова, коментарі

Колишній голкіпер Шахтаря та донецького Металурга Юрій Вірт зауважив, що рівень команд в УПЛ та в Лізі чемпіонів – зовсім різний, а тому "гірникам" є в чому додавати.

" Переконаний, що Шахтар прекрасно усвідомлює: Ліга чемпіонів – це зовсім інший клас учасників. Тому треба додавати. Вже перший візаві – ПСВ – у вчорашньому матчі Ередівізі з Аяксом довів, що вміє багато, й із ним буде важко", – розповів екстренер Вереса.

Наставник донеччан Арда Туран здивував публіку своїм коментарем стосовно готовності команди до матчу проти ПСВ.

Арда Туран на тренуванні Шахтар Донецьк

" Стосовно Ліги чемпіонів, на жаль, ми ще повністю не готові, і мушу бути чесним – авжеж, я не задоволений цим фактом. Іноді у футболі таке трапляється, коли ви виходите на певний рівень підготовки, й опісля може статися певний процес застрягання. Для нас важливо якомога швидше переступити цей етап та продовжити рухатися далі – назустріч зростанню та покращенню", – заявив турецький фахівець.

Захисник чемпіонів України Олександр Караваєв, як і Юрій Вірт, розуміє різницю між УПЛ та єврокубками, але вважає, що перемога над Карпатами ментально допоможе команді.

" Це позитивний результат, і за такого настрою їдеш та готуєшся до наступного матчу. Завжди, коли перемагаєш, відчуваєш позитивні емоції. Наразі головне – відновлення та підготовка до дуже складного протистояння, адже давно не грали в Лізі чемпіонів і це зовсім інший рівень. Там помилок не пробачають", – вважає Караваєв.

Хто судитиме гру?

Головним рефері призначений Халіл Мелер, якому на лініях допомагатимуть Ібрахім Чаглар Уярджан та Абдулла Езкара. Четвертий арбітр – Джихан Айдин (всі Туреччина).

Халіл Мелер Динамо Київ

За систему VAR відповідатимуть Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).

Історія зустрічей

ПСВ має дуже багату історію протистоянь з українськими клубами і найменшу частку з них якраз проти Шахтаря. Раніше клуб з Ейндговена шість разів грав проти Динамо, чотири поєдинки провів проти Дніпра, по два з Металістом і Чорноморцем і один проти донеччан.

Проти Дніпра:

2:2, 0:1 у 1985 році;

2:0, 2:1 на користь дніпрян у 2012 році;

Проти Металіста:

0:0, перемога 2:0 у 2010 році;

Проти Чорноморця:

2:0, 0:1 у 2013 році;

Проти Динамо Київ:

3:0 на користь киян, перемога 2:1 у 1975-му;

1:1, 3:1 на користь Динамо у 1997-му;

2:1, 1:0 – обидва на користь ПСВ у 2000-му;

Проти Шахтаря:

Перемога 3:2 у 2024 році;

Де дивитись ПСВ – Шахтар Донецьк

Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Прогноз автора: перемога ПСВ з різницею в 1-2 м'ячі.