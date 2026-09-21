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Мессі ударом зі штрафного забив 930-й гол у кар'єрі

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 07:36
Мессі ударом зі штрафного забив 930-й гол у кар'єрі
Ліонель Мессі
Getty Images

У ніч із 20 на 21 вересня Інтер Маямі зіграв із Сан-Дієго в домашньому матчі МЛС-2026, де черговим голом відзначився Ліонель Мессі.

Він зрівняв рахунок у зустрічі на 24-й хвилині. Аргентинець зробив це ударом зі штрафного.

39-річний форвард пробив у дальній кут приблизно з 20 метрів. М'яч залетів у сітку воріт рикошетом від стійки.

Для Ліонеля цей гол став 930-м у професійній кар'єрі. Більше має у своєму активі лише Кріштіану Роналду – 979.

У другому таймі команди обмінялись ще раз забитими м'ячами. Гра завершилась із рахунком 2:2.

Зазначимо, що напередодні Мессі отримав виклик до збірної Аргентини. Це буде для нього останній збір з "альбіселесте", він проведе прощальні матчі за національну команду.

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