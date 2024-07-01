Колос попрощався з двома старожилами команди
Андрій Богданов та Олександр Чорноморець залишили Колос.
Про це повідомив офіційний сайт ковалівського клубу.
В обох гравців завершилися контракти, тож тепер вони вільні агенти.
Чорноморець виступав за Колос ще з Першої ліги. Загалом у період з 2018 по 2024 рік захисник провів 117 матчів. Богданов приєднався до команди взимку 2020-го і за 4 з половиною роки провів 91 поєдинок у всіх турнірах. Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Андрій приєднався до територіальної оборони Києва.
Нагадаємо, тиждень тому Колос підписав нападника, який став спражнім відкриттям позаминулого сезону.