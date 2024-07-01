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Колос попрощався з двома старожилами команди

Игорь Чернявский — 1 липня, 19:58
Колос попрощався з двома старожилами команди

Андрій Богданов та Олександр Чорноморець залишили Колос.

Про це повідомив офіційний сайт ковалівського клубу.

В обох гравців завершилися контракти, тож тепер вони вільні агенти.

Чорноморець виступав за Колос ще з Першої ліги. Загалом у період з 2018 по 2024 рік захисник провів 117 матчів. Богданов приєднався до команди взимку 2020-го і за 4 з половиною роки провів 91 поєдинок у всіх турнірах. Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Андрій приєднався до територіальної оборони Києва.

Нагадаємо, тиждень тому Колос підписав нападника, який став спражнім відкриттям позаминулого сезону.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Андрій Богданов

Колос

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