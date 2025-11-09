Українська правда
ЛНЗ вперше в історії переміг Динамо: огляд матчу 12 туру УПЛ

Олексій Мурзак — 9 листопада 2025, 22:25
ЛНЗ вперше в історії переміг Динамо: огляд матчу 12 туру УПЛ
ФК ЛНЗ

У неділю, 9 листопада, Динамо сенсаційно програло ЛНЗ в межах 12 туру чемпіонату України з футболу сезону 2025/26.

Цікаво, що черкаський клуб став єдиним в УПЛ, який зміг на виїзді перемогти і Шахтар, і Динамо у поточному сезоні.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
12 тур, 9 листопада

Динамо – ЛНЗ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пастух, 45+1

Динамо: Нещерет, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко, Попов, Караваєв, Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 65), Волошин (Огундана, 65), Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Буяльський (Бленуце, 81)

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв, Рябов, Проспер (Кравчук, 83), Яшарі, Пастух, Кузик (Дайко, 79), Яссінор (Нонікашвілі, 71)

Попередження: Кабаєв, Попов, Нонікашвілі, Михавко

За підсумками гри ЛНЗ піднявся на друге–третє місце турнірної таблиці, набравши 23 очки, а Динамо тепер четверте – на три залікові менше.

