Це політичний момент: Богданов — про матч Динамо проти Партизана

Колишній півзахисник Динамо Андрій Богданов вважає, що кияни повинні проходити Партизан у кваліфікації Ліги чемпіонів, оскільки це ще й політичний момент.

Про це він розповів на YouTube-каналі "BurBuzz".

"Динамо пройде. Тому що це й політичний момент. Треба їх забити там, в Сербії, три штуки класти. Тому що ми ж бачимо, як вони себе поводять. Треба їх одразу вибити", — сказав гравець.

Перший матч кваліфікації ЛЧ між Динамо і Партизаном відбудеться 23 липня в Любліні, а матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб їздив на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.